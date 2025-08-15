У польській Сілезії відбувся дев'ятий етап Діамантової ліги сезону-2025. В межах змагань боролися дві українки, а саме Ярослава Магучіх та Катерина Табашник.

Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх встановила рекорд змагань та здобула перемогу у стрибках у висоту на турнірі в Сілезії. Для українки це стала перша за три місяці перемога над австралійкою Ніколою Оліслагерс, пише 24 Канал.

Довгоочікувана перемога Ярослави

Першою серед українок на етапі стартувала Катерина Табашник. Вона з першої спроби подолала планку на висоті 1,75 метрів, а висоти 1,80 та 1,84 метра підкорила з другої. Наступний рубіж був 1,88 метрів, який підкорили чотири спортсменки, серед яких і Табашник, яка впоралася з ним з першої спроби.

Тим часом Ярослава Магучіх та австралійка Нікола Оліслагерс пропустили початкові чотири висоти, розпочавши боротьбу одразу з 1,91 метр.

Магучіх взяла 1,91 метр із першої спроби, що вже гарантувало їй медаль, адже три легкоатлетки, зокрема й Табашник, не змогли подолати цю висоту та завершили виступи. У секторі залишилися лише Магучіх, Оліслагерс та німкеня Імке Оннен. Рубіж 1,94 метра Ярослава та австралійка подолали з першої спроби, тоді як Оннен припинила боротьбу після трьох невдалих стрибків. На висоті 1,97 метрів обидві лідерки знову були безпомилкові, але вирішальною стала планка на 2,00 метра. Магучіх здолала її з другої спроби, здобувши перемогу на етапі.

