Магучих сделала откровенное признание о своей карьере

Олимпийская чемпионка по легкой атлетике Ярослава Магучих рассказала о своих планах на ближайшее будущее. Спортсменка назвала конкретные сроки возобновления тренировок.

По словам чемпионки, она уже заканчивает свой период отдыха после летнего сезона. Об этом Ярослава Магучих рассказала во время пребывания в Киеве, сообщает 24 Канал.

Что сказала Магучих о своем отпуске

По словам Ярославы, она уже думает о зимнем сезоне. Скоро наступит время для подготовки.

Отпуск подходит к концу. С 15 октября у меня начинается подготовка к зимним соревнованиям, потому что в этом году у нас состоится зимний чемпионат Европы в помещении, а затем чемпионат мира в помещении. Поэтому в спорте все стабильно,

– заявила Магучих.

Отметим, что в среду, 7 октября, в столице состоялось открытие именной звезды для Ярославы Магучих. Она рассказала, что эта награда для нее – мотивация для новых побед.

Что происходит в карьере Магучих

Напомним, что в конце сентября Ярослава отпраздновала 25-й день рождения.

В течение соревновательного сезона она стала чемпионкой мира в помещении, затем чемпионкой Европы, а также первой в истории абсолютной чемпионкой на соревнованиях в Будапеште.

Добавим также, что украинская спортсменка, к сожалению, не вошла в число десяти номинанток на звание спортсменки года по версии World Athletics.