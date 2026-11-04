"Ты медали выигрываешь или концерты готовишь?": Магучих получила вызов от украинской певицы

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Олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту продемонстрировала свои вокальные способности во время общения с журналистами. Видео с исполнением песни "Звездочка, гори" не осталось незамеченным и дошло до автора композиции, передает 24 Канал.

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Тринчер пошутила о конкуренции с Магучих

Анна Тринчер решила лично отреагировать на пение Ярославы Магучих и записала для нее видеообращение. Певица с юмором поинтересовалась, не планирует ли легкоатлетка сменить спортивную карьеру на музыкальную.

"Так, стоп, Ярослава, у меня к тебе серьезный вопрос. Я тут увидела одно видео, ты мне ничего не хочешь рассказать?– обратилась Тринчер к олимпийской чемпионке.

Магучих сначала сделала вид, что не понимает, почему идет речь, однако артистка продолжила шутить.

Я так понимаю, что у меня появилась конкурентка. Ты медали выигрываешь или концерты готовишь?– спросила Анна.

Похоже, вокальные способности Ярославы действительно произвели впечатление на певицу. Впрочем, сама спортсменка нашла способ решить вопрос конкуренции.

Магучих предложила Тринчер спеть вместе

Вместо того чтобы спорить за место на музыкальной сцене, Ярослава предложила певице объединить усилия.

Слушай, давай лучше вместе споем– ответила легкоатлетка.

Анна Тринчер сразу поддержала такую идею и даже намекнула, где может состояться их будущее выступление.

Все, Ярослава, договорились. Следующий дуэт – у меня во Дворце спорта– заявила артистка.

Действительно ли Магучих выйдет на сцену вместе с Тринчер, пока неизвестно.

Недавно Звездная легкоатлетка поделилась фотографией из Беверли-Хиллз.