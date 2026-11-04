"Ти медалі виграєш чи концерти готуєш": Магучіх отримала виклик від української співачки

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Олімпійська чемпіонка зі стрибків у висоту продемонструвала свої вокальні здібності під час спілкування із журналістами. Відео з виконанням пісні "Зірочка палай" не залишилося непоміченим і дісталося авторки композиції, передає 24 Канал.

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Трінчер пожартувала про конкуренцію з Магучіх

Анна Трінчер вирішила особисто відреагувати на спів Ярослави Магучіх та записала для неї відеозвернення. Співачка з гумором поцікавилася, чи не планує легкоатлетка змінити спортивну кар'єру на музичну.

Так, стоп, Ярославо, у мене до тебе серйозне питання. Я тут побачила одне відео, ти мені нічого не хочеш розповісти?– звернулася Трінчер до олімпійської чемпіонки.

Магучіх спочатку вдала, що не розуміє, про що йдеться, однак артистка продовжила жартувати.

Я так розумію, що у мене з'явилася конкурентка. Ти медалі виграєш чи концерти готуєш?– запитала Анна.

Схоже, вокальні здібності Ярослави справді справили враження на виконавицю. Втім, сама спортсменка знайшла спосіб вирішити питання конкуренції.

Магучіх запропонувала Трінчер заспівати разом

Замість того щоб сперечатися за місце на музичній сцені, Ярослава запропонувала співачці об'єднати зусилля.

Слухай, а давай краще разом заспіваємо– відповіла легкоатлетка.

Анна Трінчер одразу підтримала таку ідею та навіть натякнула, де може відбутися їхній майбутній виступ.

Все, пані Ярославо, домовилися. Наступний дует – у мене на Палаці Спорту– заявила артистка.

Чи справді Магучіх вийде на сцену разом із Трінчер, поки невідомо.

Нещодавно зіркова легкоатлетка поділилася фото з Беверлі-Гіллз.