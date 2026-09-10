Магучих прибыла на Абсолютный чемпионат мира: украинка покорила стильным образом

Ярослава Магучих прибыла в Будапешт на свой первый Абсолютный чемпионат мира по легкой атлетике. Украинка сразу привлекла внимание своим образом.

Украинская звезда прыжков в высоту попала в объективы World Athletics вместе с другими участниками и участницами турнира. На официальных фото Магучих предстала в белой юбке и желтой футболке.

Магучих появилась в стильном образе

Ярослава Магучих уже готовится к выступлению на историческом турнире, который впервые соберет сильнейших легкоатлетов мира в одном месте. Накануне старта соревнований украинка приняла участие в фотосессии World Athletics.

На опубликованных снимках Магучих позирует в ярком образе: спортсменка надела желтую футболку и белую юбку. Компанию украинке составили другие участники и участницы Абсолютного чемпионата мира.

Дебютный турнир пройдет в Будапеште с 11 по 13 сентября. Именно венгерской столице доверили проведение первого в истории Абсолютного чемпионата мира после успешного проведения здесь Мундиаля-2023.

Без квалификаций и с лучшими в мире

Главная особенность нового турнира – участие только элиты мировой легкой атлетики. В прыжковых и метательных дисциплинах предусмотрено участие восьми лучших спортсменов, тогда как в беговых дисциплинах – 16 участников, которые распределяются на два полуфинала.

При этом организаторы отказались от традиционной квалификации. Спортсмены сразу будут соревноваться в решающих попытках и забегах, что позволит сделать программу более динамичной.

Прямые путевки получили олимпийские чемпионы Парижа-2024, победители чемпионата мира-2025 и триумфаторы Бриллиантовой лиги-2026. Остальные участники попали на турнир по рейтингу или по специальным приглашениям.

Украина будет представлена пятью спортсменами. Помимо Магучих, в женских прыжках в высоту выступят Юлия Левченко и Ирина Геращенко. Среди мужчин будет соревноваться Олег Дорощук, а Михаил Кохан представит Украину в метании молота.

Прыжки в высоту среди женщин, где выступит Магучих, состоятся 11 сентября. Начало вечерней сессии – в 19:00. Трансляцию в Украине покажет "Суспильне".