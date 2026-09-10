Українська зірка стрибків у висоту потрапила до об'єктивів World Athletics разом з іншими учасниками та учасницями турніру. На офіційних фото Магучіх постала у білій спідниці та жовтій футболці.

Магучіх з'явилася у стильному образі

Ярослава Магучіх вже готується до виступу на історичному турнірі, який вперше збере найсильніших легкоатлетів світу в одному місці. Напередодні старту змагань українка взяла участь у фотосесії World Athletics.

На опублікованих кадрах Магучіх позує у яскравому образі: спортсменка одягнула жовту футболку та білу спідницю. Компанію українці склали інші учасники та учасниці Абсолютного чемпіонату світу.

Дебютний турнір відбудеться у Будапешті з 11 до 13 вересня. Саме угорській столиці довірили проведення першого в історії Абсолютного чемпіонату світу після успішного проведення тут Мундіалю-2023.

Без кваліфікацій та з найкращими у світі

Головна особливість нового турніру – участь лише еліти світової легкої атлетики. У стрибкових і метальних дисциплінах передбачена участь восьми найкращих спортсменів, тоді як у бігових дисциплінах – 16 учасників, які розподіляються на два півфінали.

При цьому організатори відмовилися від традиційної кваліфікації. Атлети одразу змагатимуться у вирішальних спробах та забігах, що дозволить зробити програму більш динамічною.

Прямі путівки отримали олімпійські чемпіони Парижа-2024, переможці чемпіонату світу-2025 та тріумфатори Діамантової ліги-2026. Інші учасники потрапили на турнір за рейтингом або спеціальними запрошеннями.

Україна буде представлена п'ятьма спортсменами. Окрім Магучіх, у жіночих стрибках у висоту виступлять Юлія Левченко та Ірина Геращенко. Серед чоловіків змагатиметься Олег Дорощук, а Михайло Кохан представить Україну в метанні молота.

Стрибки у висоту серед жінок, де виступить Магучіх, відбудуться 11 вересня. Початок вечірньої сесії – о 19:00. Трансляцію в Україні покаже Суспільне.