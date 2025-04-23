Даяна Ястремская – Франческа Джонс 2:1 (7:6(5), 4:6, 6:3)

Британка Франческа Джонс занимает 138-ю строчку в рейтинге WTA. Несмотря на разницу в классе поединок оказался не из легких для Даяны Ястремской, пишет 24 Канал.

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Победа над британкой забрала немало сил

В начале первого сета украинка уверенно повела в счете после пяти сыгранных геймов – 4:1. Однако соперница сумела отыграться и даже выйти вперед. Победительница партии определилась на тай-брейке. Ею стала Ястремская.

Во втором сете Джонс владела инициативой. Она обыграла Даяну со счетом 6:4 и восстановила паритет в матче (1:1).

В решающем сете на корте продолжалась равная борьба по итогу шести геймов – 3:3. После этого Ястремская взяла три гейма (6:3) и вырвала общую победу в матче – 2:1.

В целом поединок длился два с половиной часа. Даяна отыграла 58% брейкпойнтов, тогда как британка – 42%. Ранее теннисистки не встречались на корте.

В следующем круге Ястремская сыграет с американкой Коко Гауфф. Две предыдущие встречи теннисисток завершились в пользу представительницы США. Матч состоится 24 апреля, не ранее 20:00 по Киеву.

Напомним, что во втором круге также сыграет Юлия Стародубцева, которая победила чешскую теннисистку Линду Фругвиртову.