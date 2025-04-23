Даяна Ястремська – Франческа Джонс 2:1 (7:6(5), 4:6, 6:3)

Британка Франческа Джонс займає 138-й рядок у рейтингу WTA. Попри різницю у класі поєдинок виявився не з легких для Даяни Ястремської, пише 24 Канал.

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Перемога над британкою забрала чимало сил

На початку першого сету українка впевнено повела в рахунку після п'яти зіграних геймів – 4:1. Однак суперниця зуміла відігратися та навіть вийти вперед. Переможниця партії визначилася на тай-брейку. Нею стала Ястремська.

У другому сеті Джонс володіла ініціативою. Вона обіграла Даяну з рахунком 6:4 та відновила паритет у матчі (1:1).

У вирішальному сеті на корті тривала рівна боротьба за підсумком шести геймів – 3:3. Після цього Ястремська взяла три гейми (6:3) та вирвала загальну перемогу в матчі – 2:1.

Загалом поєдинок тривав дві з половиною години. Даяна відіграла 58% брейкпойнтів, тоді як британка – 42%. Раніше тенісистки не зустрічалися на корті.

У наступному колі Ястремська зіграє з американкою Коко Гауфф. Дві попередні зустрічі тенісисток завершилися на користь представниці США. Матч відбудеться 24 квітня, не раніше 20:00 за Києвом.

Нагадаємо, що у другому колі також зіграє Юлія Стародубцева, яка перемогла чеську тенісистку Лінду Фругвіртову.