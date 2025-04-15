В матче первого круга турнира WTA 500 в Штутгарте Дана Ястремская встречалась с Аленой Остапенко, которая представляет Латвию. В середине второго сета украинка отказалась продолжать поединок, пишет 24 Канал со ссылкой на портал Большой теннис Украины.

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Ястремская почувствовала сильную слабость

После матча Ястремская назвала причины своего отказа от матча. Теннисистка еще перед началом встречи почувствовала сильную слабость.

Сегодня утром, когда я разминалась перед матчем, я немного побила мяч, и через 10 минут у меня очень сильно пошла кровь из носа и резко упало давление. Я сразу вернулась в номер, была очень сильная слабость. Когда уже вышла на матч, то после нескольких ударов, почувствовала, что у меня снова сильная слабость и тело внутри дрожит – похоже, такая была реакция организма,

– рассказала Ястремская.

Даяна все же сумела сыграть первый сет, в котором уступила Остапенко со счетом 3:6. В середине второй партии Ястремская попросила медицинский таймаут и в конце концов снялась с матча.

"В первом сете я еще пыталась играть и бороться, но потом я уже поняла, что состояние максимально не очень... становится только хуже. Врач, который вышел на корт, тоже посоветовал сняться и не продолжать матч", – рассказала Ястремская.

Видео: Ястремская из-за плохого самочувствия завершила матч с Остапенко

Также Даяна опубликовала в инстаграме свое фото с кровью на лице.

У Ястремской пошла кровь из носа / фото из инстаграма теннисистки

Отметим, что накануне в парном разряде Ястремская вместе с Остапенко вышли в четвертьфинал. Однако ее участие в матче под вопросом. Все определится после заключения медиков.