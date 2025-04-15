У матчі першого кола турніру WTA 500 у Штутгарті Дана Ястремська зустрічалася з Альоною Остапенко, яка представляє Латвію. У середині другого сету українка відмовилася продовжувати поєдинок, пише 24 Канал з посиланням на портал Великий теніс України.

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Ястремська відчула сильну слабкість

Після матчу Ястремська назвала причини своєї відмови від матчу. Тенісистка ще перед початком зустрічі відчула сильну слабкість.

Сьогодні вранці, коли я розминалася перед матчем, я трохи побила м'яч, і за 10 хвилин у мене дуже сильно пішла кров із носа і різко впав тиск. Я відразу повернулася в номер, була дуже сильна слабкість. Коли вже вийшла на матч, то після кількох ударів, відчула, що в мене знову сильна слабкість і тіло всередині тремтить – схоже, така була реакція організму,

– розповіла Ястремська.

Даяна все ж зуміла зіграти перший сет, в якому поступилася Остапенко з рахунком 3:6. У середині другої партії Ястремська попросила медичний таймаут та зрештою знялася з матчу.

"У першому сеті я ще намагалася грати і боротися, але потім я вже зрозуміла, що стан максимально не дуже... стає тільки гірше. Лікар, який вийшов на корт, теж порадив знятися і не продовжувати матч", – розповіла Ястремська.

Відео: Ястремська через погане самопочуття завершила матч з Остапенко

Також Даяна опублікувала в інстаграмі своє фото з кров'ю на обличчі.

У Ястремської пішла кров з носа / фото з інстаграму тенісистки

Зазначимо, що напередодні в парному розряді Ястремська разом з Остапенко вийшли до чвертьфіналу. Проте її участь в матчі під питанням. Все визначиться після висновку медиків.