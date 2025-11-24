Посольство Украины поздравило сумоиста Явгусишина, который хочет отказаться от гражданства

Украинский сумоист Даниил Явгусишин стал победителем престижного турнира Kyushu Basho 2025 в Японии. 21-летний спортсмен одолел сильнейших бойцов Лиги и завоевал Кубок Императора.

Выдающийся успех Даниила Явгусишина не остался без внимания посольства Украины в Японии. Дипломатическое представительство опубликовало сообщение с поздравлением талантливого спортсмена, пишет 24 Канал со ссылкой на страницу в фейсбуке посольства Украины.

Как посольство Украины поздравило Явгусишина?

В заметке говорится, что победа 21-летнего сумоиста вдохновила украинское сообщество в Японии. Его успех на японских площадках стал символическим для нашего государства, которое ведет тяжелую борьбу за независимость.

Это достижение имеет не только спортивное, но и символическое значение: украинцы могут побеждать даже в самых традиционных японских дисциплинах. Поздравляем с исторической победой и желаем новых свершений,

– говорится в заметке посольства Украины.

Отметим, что Явгусишин стал первым украинцем в истории сумо, который победил на турнире Высшей лиги Японии. В решающем поединке винничанин одолел старшего на семь лет представителя Монголии.

Планирует ли украинский сумоист сменить гражданство?