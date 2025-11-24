Укр Рус
24 листопада, 12:55
Посольство України привітало сумоїста Явгусишина, який хоче відмовитися від громадянства

Сергій Шаховець
Основні тези
  • Український сумоїст Данило Явгусишин переміг на турнірі Kyushu Basho 2025, ставши першим українцем, який здобув Кубок Імператора.
  • Явгусишин, який хоче отримати японське громадянство, публічно не засудив агресію Росії, зазначивши, що його родина проживає у Німеччині.

Український сумоїст Данило Явгусишин став переможцем престижного турніру Kyushu Basho 2025 в Японії. 21-річний спортсмен здолав найсильніших бійців Ліги та здобув Кубок Імператора.

Видатний успіх Данила Явгусишина не залишився поза увагою посольства України в Японії. Дипломатичне представництво опублікувало допис з привітанням талановитого спортсмена, пише 24 Канал з посиланням на сторінку у фейсбуці посольства України.

Як посольство України привітало Явгусишина?

У дописі йдеться, що перемога 21-річного сумоїста надихнула українську спільноту в Японії. Його успіх на японських майданчиках став символічним для нашої держави, яка веде важку боротьбу за незалежність.

Це досягнення має не лише спортивне, а й символічне значення: українці можуть перемагати навіть у найтрадиційніших японських дисциплінах. Вітаємо з історичною перемогою і бажаємо нових звершень, 
– йдеться у дописі посольства України.

Зазначимо, що Явгусишин став першим українцем в історії сумо, який переміг на турнірі Вищої ліги Японії. У вирішальному поєдинку вінничанин здолав старшого на сім років представника Монголії.

Чи планує український сумоїст змінити громадянство?

  • Данило Явгусишин залишив Україну на початку повномасштабного вторгнення. З того часу він не повертався на Батьківщину.
  • На змаганнях в Японії 21-річний спортсмен виступає під бойовим псевдонімом Аонішікі Арата. Під час одного з інтерв'ю українець повідомив про намір отримати японське громадянство.
  • Американське видання AP News нещодавно публікувало вислови Явгусишина про війну в Україні. Сумоїст не захотів публічно засудити агресію Росії, уникнувши прямої відповіді. Він лише зазначив, що його родина наразі проживає у Німеччині, а сам мріє відвідати рідне місто.