Премьеру Японии не позволили наградить украинского сумоиста из-за странного табу

В воскресенье, 23 ноября, в японском городе Фукуока определился обладатель Кубка Императора по борьбе сумо. По итогам решающей схватки обладателем трофея стал украинец Даниил Явгусишин.

Обычно лидеры страны довольно часто награждают чемпионов по национальному виду спорта. Однако новоизбранному премьеру Санае Такачи не позволили осуществить почетную миссию вручения Кубка Императора Даниилу Явгусишину, сообщает 24 Канал со ссылкой на NBCnews.com.

Почему премьера Японии не допустили к награждению украинца?

В начале октября Санаэ Такачи возглавила правительство Японии. Впервые в истории "Страны восходящего солнца" женщина получила должность премьер-министра.

Однако даже самым влиятельным людям Японии запрещено нарушать столетние традиции, в частности в национальном виде спорта – сумо. По давним правилам, женщинам запрещено ступать на ринг.

Дело в том, что эта 1500-летняя традиция считается священной в Японии. Она имеет глубокие корни в религии коренных народов этого островного государства.

Очевидно, что премьер решила не нарушать древние правила, чтобы не потерять поддержку населения. В Японии сумо переживает новую волну популярности, а поединки профессиональных борцов собирают полные трибуны.

Кто поздравил украинца Явгусишина с победой?