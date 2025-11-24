Прем'єрці Японії не дозволили нагородити українського сумоїста через дивне табу

У неділю, 23 листопада, у японському місті Фукуока визначився володар Кубка Імператора з боротьби сумо. За підсумком вирішальної сутички володарем трофея став українець Данило Явгусишин.

Зазвичай лідери країни досить часто нагороджують чемпіонів з національного виду спорту. Проте новообраній прем'єрці Санае Такачі не дозволили здійснити почесну місію вручення Кубка Імператора Данилу Явгусишину, повідомляє 24 Канал з посиланням на NBCnews.com.

Чому прем'єра Японії не допустили до нагородження українця?

На початку жовтня Санае Такачі очолила уряд Японії. Вперше в історії "Країни висхідного сонця" жінка отримала посаду прем'єр-міністра.

Однак навіть найвпливовішим людям Японії заборонено порушувати столітні традиції, зокрема у національному виді спорту – сумо. За давніми правила, жінкам заборонено ступати на ринг.

Річ у тім, що ця 1500-річна традиція вважається священною в Японії. Вона має глибоке коріння в релігії корінних народів цієї острівної держави.

Очевидно, що прем'єрка вирішила не порушувати давні правила, щоб не втратити підтримку населення. В Японії сумо переживає нову хвилю популярності, а поєдинки професійних борців збирають повні трибуни.

Хто привітав українця Явгусишина з перемогою?