Прем'єрці Японії не дозволили нагородити українського сумоїста через дивне табу
- Український сумоїст Данило Явгусишин виграв Кубок Імператора у японському місті Фукуока, але прем'єрці Японії Санае Такачі не дозволили вручити трофей через заборону жінкам ступати на ринг.
- Данило Явгусишин, виступаючи під ім'ям Аонішикі Арата, став першим українцем, який заволодів Кубком Імператора, а його перемогу відзначили українське посольство в Японії та представництво Японії в Україні.
У неділю, 23 листопада, у японському місті Фукуока визначився володар Кубка Імператора з боротьби сумо. За підсумком вирішальної сутички володарем трофея став українець Данило Явгусишин.
Зазвичай лідери країни досить часто нагороджують чемпіонів з національного виду спорту. Проте новообраній прем'єрці Санае Такачі не дозволили здійснити почесну місію вручення Кубка Імператора Данилу Явгусишину, повідомляє 24 Канал з посиланням на NBCnews.com.
Чому прем'єра Японії не допустили до нагородження українця?
На початку жовтня Санае Такачі очолила уряд Японії. Вперше в історії "Країни висхідного сонця" жінка отримала посаду прем'єр-міністра.
Однак навіть найвпливовішим людям Японії заборонено порушувати столітні традиції, зокрема у національному виді спорту – сумо. За давніми правила, жінкам заборонено ступати на ринг.
Річ у тім, що ця 1500-річна традиція вважається священною в Японії. Вона має глибоке коріння в релігії корінних народів цієї острівної держави.
Очевидно, що прем'єрка вирішила не порушувати давні правила, щоб не втратити підтримку населення. В Японії сумо переживає нову хвилю популярності, а поєдинки професійних борців збирають повні трибуни.
Хто привітав українця Явгусишина з перемогою?
Нагадаємо, що Данило Явгусишин, який виступає в Японії під ім'ям Аонішикі Арата, став переможцем турніру Kуushu Basho 2025 на острові Кюсю. Вперше в історії цього виду спорту українець заволодів Кубком Імператора.
З видатним успіхом 21-річного сумоїста привітало посольство України в Японії. Дипломати навіть закрили очі на бажання спортсмена змінити українське громадянство.
Не залишило поза своєю увагою тріумф Явгусишина представництво Японії в Україні. У дописи відзначили, що Данило був нагороджений одразу двома особливими відзнаками – за визначні досягнення та за техніку бою.