В середине июня 2025 года медийная команда Армат из Днепра, за которую играет бывший форвард сборной Украины Евгений Селезнев, играла в Киеве против Odessa Football Media Team. Во время поединка разгорелся языковой скандал с участием финалиста Лиги Европы Селезнева.

16-летний блогер и по совместительству игрок одесской команды Ренат Попружный сделал замечание Евгению Селезневу относительно его общения на русском языке во время паузы. Бывший футболист Днепра и Шахтера в очередной раз прокомментировал этот скандал в интервью Денису Бойко, передает 24 Канал.

Читайте также Селезнев отреагировал на унижение от Блохина, который проигнорировал его на Евро-2012

Как Селезнев объяснил языковой скандал с ним в Медиализе?

Экс-нападающий сборной Украины еще раз хотел прояснить данную ситуацию, которая возникла с ним в медийном чемпионате. Селезнев признался, что во время матча и паузы общался с партнерами по команде на двух языках – украинском и русском.

"Я хочу объяснить ситуацию еще раз. Тогда у нас была игра. Я общался с футболистами своей команды как на украинском, так и на русском языках. Подошел 16-летний парень и сделал мне замечание. И это кто-то снимал. Возможно, отец того парня. Потом он извинился и сказал, что не имел права делать этого, но потом уже разгонял ситуацию", – сказал экс-футболист сборной Украины.

После чего молодой блогер извинился у звезды Армата, а после снова с новой силой распиарил этот речевой момент с участием Селезнева. Парень выложил видео в своем канале в канале в тикток RenatPopruzhniy. Капитан команды из Днепра не понимает, за что он должен извиняться.

За что я должен был извиняться? Нельзя использовать другие фамилии. Я кого-то или когда-то использовал в своей жизни? Не хочу это заново разгонять, но есть вещи, когда люди не знают правды, но начинают осуждать, рассказывать, учить... У меня есть родители, папа, к сожалению, уже умер, но я думаю, что они неплохо меня научили,

– подытожил Селезнев.

Отметим, что та игра на стадионе Левого Берега закончилась победой Армата со счетом 3:4. Хет-трик в активе Селезнева.

Видео языкового конфликта Селезнева и Попружного

Что известно о языковом скандале с участием Селезнева?