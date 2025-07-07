Звездный футболист обыграл миллиардера Ричарда Брэнсона в шахматы и получил водой в лицо

Вингер Кристал Пэлас Эберечи Эзе не впервые демонстрирует свои способности в шахматах. Парень не оставил шансов мультимиллиардеру, за что получил от него забавное возмездие.

Большинство футболистов из Европы находится в отпусках. Многие из них отдыхают в теплых странах и наслаждаются отдыхом. При этом они продолжают радовать фанатов веселым контентом, сообщает 24 Канал.

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Эзе выиграл в шахматы

В интернете появилось видео отдыха звезды Кристал Пэлас Эберечи Эзе. Вингер сборной Англии встретился с сэром Ричардом Брэнсоном, одним из самых известных миллиардеров мира.

Мужчины сыграли в шахматы, где Эзе смог удивить своим умением в этой игре. Эберечи без проблем обыграл Брэнсона, за что в шутку получил порцию воды в лицо из стакана бизнесмена.

Как Эбберечи переиграл Брэнсона в шахматы: смотреть видео

Отметим, что Эберечи не впервые демонстрирует свои высокие способности в шахматах. Несколько месяцев назад Эзе выиграл онлайн-турнир знаменитостей PogChamps 6 и заработал 20 тысяч долларов.

Справка. 74-летний Ричард Брэнсон является основателем корпорации Virgin Group, которая занимается звукозаписью, авиаперевозками, кабельным телевидением, радио и мобильной связью. Состояние бизнесмена оценивается ориентировочно в 5 миллиардов долларов.

Отметим, что до перехода в Кристал Пэлас в 2020-м англичанин выступал за КПР и Уикомб. В прошлом сезоне 27-летний вингер оформил 15 голов и 11 ассистов, благодаря чему "орлы" вышли в Лигу Европы.

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Также на счету игрока один гол в 11-ти матчах за сборную Англии. Отметим, что недавно умерла одна из сильнейших шахматисток мира украинка Лидия Семенова.