У Фьюри есть три-четыре недели, промоутер Джошуа поставил ультиматум "Цыганскому королю"

Эпатажный Тайсон Фьюри шокировал фанов бокса сенсационным заявлением о завершении карьеры. Это стало неожиданностью даже для промоутера Эдди Хирна, который надеялся организовать бой с Энтони Джшуа.

В первые дни нового года организатор сезона бокса в Эр-Рияде Турки Аль аш-Шейх анонсировал один из самых ожидаемых поединков между Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа. Однако уже через несколько дней "Цыганский" король разрушил все планы влиятельного саудита, пишет 24 Канал.

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Промоутер Джошуа установил дедлайн Фьюри

Промоутер Энтони Джошуа Эдди Хирн все же надеется, что Фьюри изменит свое решение. Он рассчитывает организовать бой, который ожидают не только в Великобритании, но и во всем мире. Ради мегафайта с Джошуа Хирн поставил Фьюри дедлайн.

"Мы не знаем, что Фьюри собирается делать дальше и вернется ли он на профессиональный ринг. Изначально мы планировали провести поединок Джошуа с Тайсоном летом, это окончательный срок.

Если он не вернется и не возобновит карьеру в течение ближайших четырех недель, то о поединке британских боксеров придется забыть совсем. Бой такого масштаба потом организовать почти невозможно.

У Фьюри есть три-четыре недели, больше его ждать никто не будет. У нас есть много вариантов для Джошуа, сейчас мы ведем переговоры и рассматриваем всех потенциальных кандидатов", – заявил Хирн.

Фьюри завершил карьеру: что дальше