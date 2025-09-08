Битва двух абсолютов: промоутер хочет организовать легендарный бой для Усика
- Эдди Хирн планирует организовать бой между Александром Усиком и Джеем Опетаей, если последний станет абсолютным чемпионом в крузервейте.
- Джей Опетая дебютировал в 2015 году, провел 28 боев и является чемпионом мира по версии IBF в своем дивизионе.
Александр Усик с 2024 года является безапелляционным королем хевивейта. Он дважды одолел до того непобедимого Тайсона Фьюри, после чего в битве за звание абсолютного чемпиона мира деклассировал Даниэля Дюбуа.
Многие эксперты считают, что пока нет бойца, который может одолеть украинца в "королевском" дивизионе. Накануне Эдди Хирн заговорил о следующем бое для Александра Усика, который бы мог быть по-настоящему интересным для боксерского сообщества, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloody Knockout.
С кем может подраться Усик?
Известный британский промоутер заявил, что хотел бы организовать поединок между украинским боксером и Джеем Опетаей. Он считает, что это была бы большая битва, но перед ней важное условие должен выполнить австралиец.
"Люди постоянно говорят о том, что Джей Опетая перейдет в супертяжелую весовую категорию, и я думаю, что он должен это сделать. Он это и сделает. Но ему еще так много чего нужно сделать в крузервейте.
Тогда, если он сможет стать абсолютным чемпионом в первом тяжелом весе, я думаю, что он сможет драться с Александром Усиком. Это невероятный бой для обоих, просто представьте себе – абсолютный чемпион хевивейта против абсолютного чемпиона крузервейта", – сказал Хирн.
К слову. Александр Усик получил отсрочку на 90 дней по переговорам о бое с Джозефом Паркером. Новозеландец в октябре будет драться с Фабио Уордли, поэтому украинец точно не потеряет статус абсолюта до конца 2025 года.
Напомним, что накануне Эдди Хирн назвал еще одного соперника, который может разделить ринг с Александром Усиком. Ранее они уже дрались друг с другом.
Что известно о Джее Опетае?
- Дебютировал на профессиональном уровне в 2015 году и имеет в своем активе 28 боев.
- В каждом из них он одержал победы и сейчас является чемпионом мира по версии IBF в крузервейте.
- За схожесть стилей и габаритов его называют "Австралийским Усиком".
- Накануне Опетая также высказался о возможном бое с Александром Усиком, заявив, что готов сменить весовую категорию ради битвы с украинцем.