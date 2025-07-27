Бывшая жена легенды Динамо поделилась обольстительными фото с отдыха

Анна Кравец в очередной раз покорила публику в социальных сетях. Бывшая жена Артема Кравца, экс-форварда Динамо, порадовала поклонников горячим контентом.

Анна Кравец в своем инстаграме опубликовала жаркие фото. Экс-жена Артема Кравца, экс-нападающего Динамо, похвасталась своей фигурой и естественной красотой, сообщает 24 канал.

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Соблазнительная Анна Кравец

Анна Кравец поделилась с поклонниками фотографиями с отдыха на экзотических островах. Горячие фото бывшей жены экс-динамовца Артема Кравца произвели фурор в социальных сетях.

Девушка поразила подписчиков своим горячим видом. Анна для своего обольстительного образа выбрала откровенный боди с акцентом на бюст и джинсовую мини-юбку, а также показала идеальный загар.

Анна Крмавец на отдыхе / Фото из инстаграма девушки

Напомним, что Анна и Артем Кравец разошлись в 2020 году. Они имеют двух общих близнецов Владислава и Ивана, которые родились в 2017 году.

Ранее сообщали о том, что Даяна Ястремская опубликовала соблазнительные фотографии с отдыха. Украинская теннисистка поразила фанатов своей фигурой и естественной красотой.