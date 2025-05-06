Разрыв, роскошная свадьба и рождение дочери: романтическая история Свитолиной и Монфиса
- Элина Свитолина и Гаэль Монфис создали счастливую семью, начав отношения в 2018 году после встречи в Париже.
- В 2021 году пара организовала свадьбу в Швейцарии и родила дочь Скай в 2022 году, продолжая спортивную карьеру и воспитание ребенка.
- Свитолина активно занимается поддержкой молодых украинских теннисистов через свой Фонд и остается важным лицом Украины в мире.
Жизнь профессионального спортсмена наполнена соревнованиями и плотным тренировочным графиком. Однако поклонников спорта всегда интересует личная жизнь спортсменов, их истории любви, которая очень часто перерастает в счастливую семью.
Одна из таких спортивных семей была построена в мировом теннисе. Речь идет о красивой семье украинки Элины Свитолиной и француза Гаэля Монфиса.
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Первая встреча Свитолиной и Монфиса
Семья теннисистов привлекает внимание не только на корте, но и далеко за его пределами. Поклонники со всего мира пристально следят за жизнью Элины и Гаэля, которые уже стали родителями.
24 Канал рассказывает о знакомстве Свитолиной и Монфиса, которое превратилось в семью.
Элина знала Гаэля еще с подросткового возраста, когда Свитолина начинала свой путь к звезде мирового тенниса, а Монфис в тот момент уже входил в топ-10 лучших в мире.
Мы увиделись, когда мне было 15 лет, но не разговаривали. Он тогда был в топ-10, а я только начинала свой путь,
– рассказывала Элина в интервью "Бомбардир".
Пара начала строить отношения после того, как Свитолина прилетела в Париж после победы на Итоговом турнире WTA в Сингапуре. Это было еще в 2018-м году, когда в финале украинка одолела американку Слоан Стивенс. Через соцсети Монфис узнал о приезде Элины в столицу Франции и пригласил девушку присоединиться к нему в одном из заведений, где он отдыхал с друзьями.
Начало отношений теннисистов / Фото из общего аккаунта теннисистов в инстаграме
Скрытые отношения и приезд в Украину
Элина и Гаэль первые месяцы пытались скрывать свои отношения. Однако известным теннисистам было сложно продолжать это делать. Поэтому в 2019-м году поклонники тенниса узнали об отношениях спортсменов.
Еще за три года до полномасштабного вторжения Монфис успел посетить родную страну своей возлюбленной. Элина вместе с Гаэлем съездили в Киев и Одессу, где французский теннисист впервые попробовал традиционное украинское блюдо – борщ, который приготовила бабушка Элины. С тех пор борщ пополнил список любимых блюд известного теннисиста.
Свитолина и Монфис посетили Украину / Фото из совместного аккаунта теннисистов в инстаграме
Семья украинской теннисистки тепло приняла избранника дочери и сама Украина понравилась французскому спортсмену.
Неожиданная пауза в отношениях
Однако в отношениях пары были тяжелые моменты. В 2021-м году Элина и Гаэль решили поставить на паузу свою историю любви. Таким решением пара шокировала теннисное сообщество.
К счастью, разрыв не длился долго. Пара снова воссоединилась и продолжила радовать своих фанов общим контентом. В отношениях с французом Свитолина раскрылась по-новому. Элина стала более раскованной и открытой со своими поклонниками, ведь до этого выкладывала довольно сдержанный контент.
Все трудности в жизни пара преодолевает вместе, ведь имеет очень много общего благодаря своей спортивной жизни. Оба с раннего детства в теннисе, знают, что такое большие победы и болезненные падения.
Своих фанатов Элина и Гаэль радуют не только в своих личных аккаунтах в инстаграме, но и совместном, который назвали "g.e.m.s.life". Именно в нем влюбленные изредка выкладывают совместный контент.
Предложение в заснеженных горах и космическая цена кольца
В начале апреля 2021-го украинская теннисистка сообщила о предложении руки и сердца. Монфис сделал предложение Элине, которая ответила желанным: "Да". Гаэль сделал предложение любимой на фоне красивых заснеженных гор.
Французский теннисист не стал экономить на кольце и подарил Элине украшение в британском ювелирном доме Graff. В кольце присутствует бриллиант изумрудной огранки размером 5,5 карата. Ориентировочная стоимость такого кольца составляет около 700 тысяч евро.
Монфис сделал Свитолиной предложение / Фото из инстаграма Элины
Роскошная свадьба в Швейцарии
Уже в июле того же года пара официально узаконила свою любовь. Роскошная свадьба теннисной пары состоялась в швейцарском Ньоне. По ходу празднования Свитолина меняла несколько образов: платье лавандового цвета на белое изысканное с разрезом платье. Гаэль Монфис также надел белый костюм.
На самое счастливое событие в жизни Элины и Гаэля были приглашены родные.
Свадьба Свитолиной и Монфиса / Фото из инстаграма Элины
После свадьбы Свитолина откровенно рассказала, что в Туре останется под своей девичьей фамилией. Зато в паспорте допускает вариант с взятием фамилии Монфис.
Такие счастливые события в семейной жизни вдохновили Элину на получение бронзовой медали Олимпийских игр-2020 в Токио, которые были перенесены на 2021-й год из-за пандемии коронавируса.
Пополнение в семье звездных теннисистов
В мае 2022-го пара сообщила, что ждет пополнения в семье – Элина беременна. Свободное от соревнований время Свитолина использовала с пользой. Она поддерживала своего мужа на соревнованиях, ездила в Украину и всячески помогала землякам, против которых полномасштабную войну развернула Россия.
Беременность Свитолиной / Фото из инстаграма Элины
Элина стала настоящим лицом Украины в Европе и мире.
15 октября 2022-го года Элина Свитолина и Гаэль Монфис впервые стали родителями. На свет родилась дочь, которую назвали Скай.
Какая ночь!!! Дамы и господа, пожалуйста, поздравляйте Скай Монфис. Не могу поблагодарить своего мужа за то, что прожил этот незабываемый момент со мной,
– подписала фото теннисистка.
Свитолина родила дочь / Фото из инстаграма теннисистки
Возвращение в корт и воспитание Скай
После рождения дочери Свитолина еще немного времени пробыла за пределами корта. Через некоторое время Элина постепенно возвращала в свою жизнь тренировочный процесс и впоследствии окончательно вернулась в соревновательный режим. Организаторы турниров с радостью приглашали Элину принять участие в соревнованиях, давая украинке wild card.
Возвращение Свитолиной на корт после беременности было феноменальным. Ее коллеги не переставали засыпать Элину комплиментами, которая действительно начала играть по-новому.
Несмотря на соревновательный график Элина и Гаэль успевают заниматься воспитанием единственной пока дочери, которой в прошлом году исполнилось уже 2 года. Интересно, что теннисистка не показывает в своих соцсетях лицо дочери, а пытается выкладывать фото со спины или прикрывая лицо.
Также в соцсетях пара часто выкладывает фотографии, когда Скай поддерживает маму или папу во время соревнований после экрана планшета или телевизора.
Свитолина и Монфис воспитывают Скай / Фото из инстаграма Элины
Несмотря на это все Свитолина и ее Фонд активно занимаются воспитанием молодых украинских теннисистов. Элина в компании с Сергеем Стаховским дают мотивирующие мастер-классы для подрастающего поколения.
Семья Свитолиной и Монфиса стали настоящим примером поддержки и гармонии в спортивной семье. Счастливая пара смогла совместить профессиональную карьеру и личную жизнь уже в новой роли родителей. Элина и Гаэль поддерживают друг друга на соревнованиях и утешают после болезненных поражений, травм.
Их история вдохновляет других спортсменов и поклонников, что совместно можно преодолеть все препятствия на пути к счастливой любви!