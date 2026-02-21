Свитолина снова оставила послание на камере: что написала финалистка турнира в Дубае
- Элина Свитолина пробилась в финал турнира WTA 1000 в Дубае впервые с 2018 года, оставив на камере послание "Fight like Ukraine".
- Свитолина, которая дважды побеждала в Дубае в 2017 и 2018 годах, установила рекорд по продолжительности паузы между двумя финалами WTA 1000 после победы над Коко Гауфф.
Украинка Элина Свитолина впервые с 2018 года пробилась в финал турнира серии WTA 1000 в Дубае. После победы над Коко Гауфф теннисистка по традиции получила возможность оставить автограф на камере.
Во время Australian Open месседжи Элины намекали на преодоленных "нейтралов" или касались Украины. На этот раз наша соотечественница тоже не изменила себе, пишет официальный сайт WTA.
Что Свитолина написала на камере?
Элина напомнила миру о том, кто демонстрирует наибольшую волю к победе и преодолевает наибольшие трудности.
Новоиспеченная финалистка турнира в Дубае написала ""Fight like Ukraine" – "Боритесь, как Украина".
Какие слова прозвучали от Свитолиной после победы над Гауфф?
После игры у Свитолиной спросили о мотивации и ощущениях от первого за 8 лет попадания в решающую стадаю в Дубае.
Очень особенно видеть здесь столько флагов. Я постоянно борюсь, даже когда мне тяжело. Когда меня переполняют эмоции, я стараюсь помнить о действительно тяжелых временах, которые переживает Украина. Мне очень повезло быть здесь, выступать и представлять Украину. Я стараюсь делать это достойно,
– сказала Элина Свитолина.
Что нужно знать о финале Свитолиной в Дубае?
- Как пишет BBC, Элина Свитолина дважды побеждала на этом турнире WTA 1000 – в 2017 и 2018 годах.
- Украинка с 23 победами стала наиболее успешной на дубайских кортах среди всех теннисисток тура.
- Элина также установила рекорд по продолжительности павзы между двумя финалами WTA 1000 – последний раз она доставалась этого раунда в Риме в 2018 году, то есть 7 лет и 277 дней назад.
- Свитолина стартовала в Дубае победой на Паулой Бадосой, затем в 1/8 финала осилила Белинду Бенчич, а в четвертьфинале в трех сетах была сильнее Антонию Ружич.