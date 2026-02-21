Під час Australian Open меседжі Еліни натякали на подоланих "нейтралів" або стосувалися України. Цього разу наша співвітчизниця теж не зрадила собі, пише офіційний сайт WTA.

Що Світоліна написала на камері?

Еліна нагадала світові про те, хто демонструє найбільшу волю до перемоги і долає найбільші труднощі.

Новоспечена фіналістка турніру в Дубаї написала ""Fight like Ukraine" – "Боріться, як Україна".

Які слова пролунали від Світоліної після перемоги над Гауфф?

Після гри у Світоліної запитали про мотивацію та відчуття від першого за 8 років потрапляння до вирішальної стадаї в Дубаї.

Дуже особливо бачити тут стільки прапорів. Я постійно борюся, навіть коли мені важко. Коли мене переповнюють емоції, я намагаюся пам’ятати про справді важкі часи, які переживає Україна. Мені дуже пощастило бути тут, виступати та представляти Україну. Я намагаюся робити це гідно,

– сказала Еліна Світоліна.

