Во время Australian Open месседжи Элины намекали на преодоленных "нейтралов" или касались Украины. На этот раз наша соотечественница тоже не изменила себе, пишет официальный сайт WTA.

Что Свитолина написала на камере?

Элина напомнила миру о том, кто демонстрирует наибольшую волю к победе и преодолевает наибольшие трудности.

Новоиспеченная финалистка турнира в Дубае написала ""Fight like Ukraine" – "Боритесь, как Украина".

Какие слова прозвучали от Свитолиной после победы над Гауфф?

После игры у Свитолиной спросили о мотивации и ощущениях от первого за 8 лет попадания в решающую стадаю в Дубае.

Очень особенно видеть здесь столько флагов. Я постоянно борюсь, даже когда мне тяжело. Когда меня переполняют эмоции, я стараюсь помнить о действительно тяжелых временах, которые переживает Украина. Мне очень повезло быть здесь, выступать и представлять Украину. Я стараюсь делать это достойно,

– сказала Элина Свитолина.

Что нужно знать о финале Свитолиной в Дубае?