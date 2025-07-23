Владела недвижимостью в США, Великобритании: где живет Элина Свитолина

Первая ракетка Украины Элина Свитолина родом из Одессы. Однако украинская теннисистка редко бывает дома, ведь постоянно выступает на различных турнирах.

Поэтому Свитолина вынужденно постоянно меняет место жительства. Первая ракетка Украины также давно замужем за французским теннисистом Гаэлем Монфисом, сообщает 24 канал.

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В какой стране живет Свитолина?

Элина Свитолина часто рассказывала, что ее родственники проживают в Одессе. Также теннисистка имеет немало друзей в Харькове. Поэтому первая ракетка Украины часто посещает вышеназванные два города.

Ранее СМИ часто сообщали, что официальной резиденцией Элины Свитолиной является Монако. Украинская теннисистка проживает в княжестве вместе со своим мужем Гаэлем Монфисом и дочерью Скай.

Украинская теннисистка также имела недвижимость в других странах. Свитолина владела квартирой в Лондоне (Великобритания) и роскошным пентхаусом в Майами (Соединенные Штаты Америки).

Элина Свитолина дома с дочерью Скай:

Напомним, что Элина Свитолина в последний раз сыграла на Уимблдоне-2025. Украинская теннисистка уступила Элизе Мертенс со счетом 2:0 в третьем круге престижного турнира.

Ранее мы рассказывали о том, сколько заработала Элина Свитолина за свою карьеру в теннисе. Первая ракетка Украины имеет астрономическое состояние.