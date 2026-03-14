Свитолина обогатилась благодаря полуфиналу в Индиан-Уэллсе: сколько заработала украинка

Первая ракетка Украины Элина Свитолина прекратила борьбу на турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллсе на стадии полуфинала. Несмотря на поражение, турнир точно можно назвать для нашей соотечественницы успешным – и в рейтинговом, и в финансовом плане.

Никогда раньше Элина не имела сразу четыре полуфинала турниров WTA только за первые три месяца сезона. После Индиан-Уэллса она поднялась на 8-е место лайв-рейтинга, обойдя "нейтральную" россиянку Мирру Андрееву.

Смотрите также "У меня есть такое ощущение": Свитолина прокомментировала, забыл ли мир о войне в Украине

Сколько заработала Свитолина за полуфинал в Индиан-Уэллсе?

Согласно данным на сайте WTA, теннисистки, которые добрались до стадии полуфинала, но не смогли оформить путевку в решающий поединок, заработали по 390 рейтинговых баллов.

Также им достанется 340 190 долларов из общего призового фонда турнира в более 9 миллионов в американской валюте.

Чемпионка, которой станет или "нейтральная" белоруска Арина Соболенко, или представительница Казахстана Елена Рыбакина, которая стала обидчицей Свитолиной, заработает более 1 миллиона долларов и сразу 1000 рейтинговых очков.

Какой рекорд сейчас принадлежит Свитолиной?