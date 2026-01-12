Поражение дороже победы: сколько призовых получили Свитолина и Костюк

Для украинских теннисисток год начался удачно: Элина Свитолина выиграла турнир WTA 250 в Окленде, а Марта Костюк стала финалисткой WTA 500 в Брисбене. Обе спортсменки, кроме уверенности перед Australian Open, еще и заработали неплохие деньги.

По сравнению с прошлым годом, суммы призовых на обоих турнирах выросли. Особенно это было ощутимо на австралийских соревнованиях, где чеки добавили более 11%, пишет 24 Канал со ссылкой на Perfect Tennis.

Сколько заработали украинки на старте 2026 года?

Элина Свитолина в Окленде не только получила 19-й трофей в карьере, но и обогатила свои счета на 37 390 долларов США. В прошлом году Клара Таусон получила от организаторов на 3% меньше.

Зато в случае Марты Костюк речь шла о более щедрых призовых, ведь она участвовала в турнире рангом выше. В Брисбене украинка могла претендовать на 214 530 долларов победительницы, но из-за поражения Арине Соболенко вынуждена была удовлетвориться меньшей суммой – 134 600 долларов.

Какие призовые будут на Australian Open?

Руководство первого в сезоне турнира серии Грэнд-слэм объявило на официальном сайте соревнований о рекордном бюджете призовых, который вырос на 16% по сравнению с 2025 годом – чуть более 111,5 миллионов долларов.

Традиционно для мэйджоров разницы в деньгах между мужчинами и женщинами нет: победители в обоих личных разрядах получат 4 150 000 долларов. Финалисты уедут домой с 2,15 миллиона.

Уже за попадание в первый раунд основной сетки предусмотрен бонус в 150 тысяч долларов. Кроме того, вырастут расходы на комфорт и транспорт для всех участников.

Australian Open стартует 18 января и продлится до 1 февраля.

Какие достижения Свитолиной и Костюк в Австралии?