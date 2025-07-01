Искусственный интеллект сделал топовый прогноз на результат Свитолиной на Уимблдоне-2025

Элина Свитолина очень уверенно стартовала на Уимблдоне-2025. 30 июня первая ракетка Украины в двух сетах "закрыла" венгерку Анну Богдан.

Один час и 3 минуты понадобилось Элине Свитолиной, чтобы пробиться в следующий круг соревнований. Украинская теннисистка отдала Анне Богдан только четыре гейма – 6:3 и 6:1, сообщает 24 Канал.

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Свитолина на Уимблдоне-2025: прогноз ИИ

Тем самым, Свитолина стала уникальной теннисисткой. Элина стала первой, которая оформила 21-ю победу подряд в первом круге Grand Slam. Эта рекордная серия украинки продолжается уже семь лет.

Интересно. Последний раз Элина Свитолина вылетала из первого круга турнира Grand Slam в 2018 году, когда проиграла на Уимблдоне Татьяне Марии из Германии.

Искусственный интеллект спрогнозировал результат Свитолиной на текущем розыгрыше Уимблдона. Grok оставил прогноз на то, до какого раунда доберется первая ракетка Украины. ИИ выдал довольно положительный прогноз.

В следующем круге украинская теннисистка 2 июля сыграет против "нейтральной" Александры Соснович. В первом раунде белоруска обыграла в трех сетах экс-россиянку Варвару Грачеву, которая теперь выступает за Францию – 6:4, 6:7 и 7:6.

К слову. Александра Соснович – 107-я ракетка мира, которая заработала в текущем сезоне Тура 157 тысяч долларов призовых. Одержала 22 победы при 16-ти поражениях, не завоевав ни одного трофея в 2025-м.

ИИ учел текущую форму, место в рейтинге WTA, опыт и успехи на травяном покрытии Свитолиной. Если совместить все эти моменты, то Grok прогнозирует Элине четвертьфинал Уимблдона-2025. Такого круга может добраться украинка, если избежит травм и неожиданных поражений от ниже рейтинговых соперниц.

Также искусственный интеллект не исключает варианта прохода украинки в 1/2 финала Уимблдона.

Однако травяное покрытие может преподнести неожиданные результаты на старейшем теннисном турнире.