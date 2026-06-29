Украинка успела не только потренироваться на травяных кортах, но и побывать на выступлении популярного обладателя премии "Грэмми" Bad Bunny. Этот исполнитель известен тем, что именно он зажигал в перерыве последнего Суперкубка, сообщает "24 Канал".

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Как Свитолина готовилась к Уимблдону в Лондоне?

В своем Instagram Элина Свитолина опубликовала фотографии из своего насыщенного событиями дня в британской столице. Значительная часть времени ушла на тренировки во Всеанглийском центре лаун-тенниса и крокета, где и проходит легендарный Уимблдонский турнир.

Но помимо спорта у Свитолиной была и культурная программа. Она побывала на стадионном концерте пуэрториканского певца Bad Bunny, который в этом году произвел фурор на главном американском спортивном событии — Суперкубке.

Чем известен Bad Bunny?

Испаноязычный певец стал главной звездой шоу в перерыве матча за титул чемпиона по американскому футболу, известного как Суперкубок. Обычно хедлайнерами на таких мероприятиях становятся только певцы мирового масштаба.

Выступление пуэрториканца, да ещё и не на английском языке, сильно раздражило президента США Дональда Трампа. Тот всячески критиковал Суперкубок и обещал его не смотреть — хотя это буквально самое популярное в США телевизионное событие, ежегодно собирающее у экранов сотни миллионов зрителей.

С кем Свитолина сыграет на Уимблдоне?

Жереб сложился таким образом, что первая ракетка Украины и восьмая сеяная на кортах Уимблдона начнет борьбу за титул против своей соотечественницы — Дарьи Снигур.

Уже в 1/8 финала возможно повторение четвертьфинальной дуэли на "Ролан Гаррос": при условии успехов в своих матчах друг против друга снова сыграют Элина Свитолина и Марта Костюк.