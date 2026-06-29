Українка встигла не тільки потренуватися на трав'яних кортах, але й побувати на виступі популярного володаря Grammy Bad Bunny. Цей виконавець відомий тим, що саме він запалював у перерві останнього Супербоулу, повідомляє 24 Канал.

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Як Світоліна готувалася до Вімблдону у Лондоні?

У своєму інстаграм Еліна Світоліна виклала світлини зі свого насиченого подіями дня у британській столиці. Значна частина часу пішла на тренування у Всеанглійському центрі лаун-тенісу і крокету, де й відбувається легендарний Вімблдонський турнір.

Але окрім спорту, Світоліна також мала і культурну програму. Вона побувала на стадіонному концерті пуерториканського співака Bad Bunny, який цьогоріч спричинив фурор на головній американській спортивній події – Супербоулі.

Чим відомий Bad Bunny?

Іспаномовний співак став головною зіркою шоу у перерві матчу за титул чемпіона з американського футболу, відомого як Супербоул. Зазвичай хедлайнерами на таких подіях стають тільки співаки світового масштабу.

Виступ пуерториканця, та ще й не англійською мовою, добряче дошкулив президенту США Дональду Трампу. Той усіляко критикував Супербоул і обіцяв його не дивитися – хоча це буквально найпопулярніша у США телевізійна подія, яка щорічно збирає біля екранів сотні мільйонів глядачів.

З ким Світоліна зіграє на Вімблдоні?

Жереб склався таким чином, що перша ракетка України і восьма сіяна на кортах Вімблдону розпочне боротьбу за титул проти своєї співвітчизниці – Дарії Снігур.

Вже в 1/8 фіналу можливе повторення чвертьфінальної дуелі на Ролан Гаррос: за умови успіхів у своїх матчах одна проти одної знову зіграють Еліна Світоліна і Марта Костюк.