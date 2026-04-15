"Очень повезло": Свитолина прокомментировала свое выступление за сборную Украины
- Элина Свитолина возвращается на турнир WTA500 в Штуттгарте после успешного выступления за сборную Украины в Кубке Билли Джин Кинг против Польши.
- Свитолина отметила рост популярности тенниса в Украине и подчеркнула важность единства страны.
Элина Свитолина после нескольких лет перерыва возвращается на турнир WTA500 в немецком Штуттгарте. Соревнования интересны тем, что проходят в помещении, но на грунтовых кортах.
Именно такими были условия в Гливице, где Свитолина в составе сборной Украины провела успешный матч Кубка Билли Джин Кинг против команды Польши. Это позволило теннисистке подойти к завершающему этапу подготовки перед "Роллан Гаррос" в хорошей форме, пишет Большой Теннис Украины.
Как Свитолина оценила выступления в Кубке Билли Джин Кинг?
Лидер украинской команды отметила рост популярности тенниса среди украинцев и большую поддержку, которую она чувствует на каждом турнире.
Сейчас, когда мы имеем, кажется, уже шесть украинок в топ-100, это огромное достижение для украинского тенниса. Люди начинают больше открывать для себя этот спорт. Дети, особенно девушки, активно идут на тренировки и серьезно занимаются теннисом. Чувствовать единство страны – это очень важно,
– отметила Свитолина.
Что касается участия в квалификационном матче, которые позволил сборной Украины второй год подряд попасть в финальную часть Кубка Билли Джин Кинг, Свитолина призналась, что именно моменты за национальную команду для нее самые важные.
Каждый раз, когда я выхожу на корт и вижу рядом украинский флаг, я чувствую немного больше давления, но это также ежедневно мотивирует меня показывать свой максимум. Ведь люди в Украине ежедневно переживают очень сложные времена, и я чувствую, что мне очень повезло, что могу представлять свою страну на таком уровне,
– подчеркнула первая ракетка Украины.
Как Свитолина выступает в WTA-туре этого сезона?
- По данным WTA, в этом году украинка выиграла 20 матчей и проиграла лишь 5, получив один титул в одиночном разряде.
- Сейчас Свитолина занимает 7-е место мирового рейтинга, куда поднялась благодаря успешным выступлениям на Australian Open, где дошла до полуфинала, и на нескольких турнирах серии WTA 1000.
- Призовые украинки уже составили более 1 миллиона 600 тысяч долларов.