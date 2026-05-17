Свитолина получила трогательное поздравление от мужа после титула в Риме

В субботу, 16 мая, украинская теннисистка Элина Свитолина завоевала титул на престижном турнире серии WTA 1000 в Риме. Для нее это был 25-й финал в одиночном разряде под эгидой Женской теннисной ассоциации.

Французский теннисист Гаэль Монфис эмоционально отреагировал на победу своей жены, первой ракетки Украины. На своей странице в социальных сетях спортсмен опубликовал милый пост.

Как Монфис отреагировал на победу Свитолиной?

Монфис отметил, что этот успех стал результатом долгих лет тяжелого труда и возвращения на прежние вершины мирового тенниса.

Восемь лет. Восемь лет, чтобы снова подняться на вершину Masters 1000. Какой сезон, какая неделя, какой игрок. Но больше всего, какая женщина. Невероятная мама для Скай, исключительная спортсменка, душа, не похожа ни на одну другую,

– написал он.

Он также добавил, что восхищается внутренней силой своей жены, которая ежедневно вдохновляет его своим спокойствием и выносливостью. Мужчина призвал Элину сполна насладиться этим моментом, ведь она абсолютно заслужила этот триумф.

Как Свитолина выступила на WTA 1000 в Риме?

Она получила свой юбилейный, 20-й титул в профессиональной карьере. В напряженном финале украинка обыграла четвертую ракетку мира, американку Коко Гофф, со счетом 6:4, 6:7 (3:7), 6:2.

Элина в третий раз победила в Риме, ранее она побеждала здесь в 2017 и 2018 годах. По информации WTA, в 31 год она стала самой старшей теннисисткой в истории, которой удалось выиграть как минимум три титула на одном турнире уровня WTA 1000, превзойдя рекорд Серены Уильямс.

