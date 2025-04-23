Смотрят, чтобы не пописал в душе, – Свитолина рассказала о неудобствах допинг-контроля

Антидопинговые организации контролируют профессиональных спортсменов во время соревнований, а также внесоревновательный период. Первая ракетка Украины Элина Свитолина поделилась впечатлениями от проверок на наличие запрещенных веществ.

Процедура допинг-контроля доставляет спортсменам немало дискомфорта. Украинская теннисистка Элина Свитолина откровенно рассказала обо всех неудобствах необходимой процедуры, пишет 24 Канал со ссылкой на Большой теннис Украины.

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Допинг-контролеры следят за каждым твоим шагом

Во время допинг-контроля спортсменам не разрешают идти в душ без сопровождения, если они не сдали тест. Кроме того, представитель WADA должен присутствовать при сдаче образца, чтобы исключить возможность подмены.

"Когда тебя выбирают на допинг-контроль после матча, они буквально следят за каждым твоим шагом: смотрят, как ты моешься – чтобы, не дай бог, ты пописал в душе. Потом ходят за тобой, пока ты не сдашь тест.

Это на самом деле очень дискомфортно. Особенно если человек тебя совершенно не знает, а тебе нужно сходить в баночку, и они прям стоят в метре от тебя и смотрят, как ты это делаешь, то это реально дискомфортно", – рассказала Свитолина.

Напомним, что недавно Элина Свитолина выиграла турнир WTA 250 во французском Руане. Благодаря этой победе украинка поднялась на 17-ю строчку в рейтинге WTA.

Следующим турниром Свитолиной станет участие в "тысячнике" в Мадриде. Украинская теннисистка начнет выступление со второго раунда. Ее соперницей будет румынка Жаклин Кристиан или британка Сони Картел.