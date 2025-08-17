В понедельник, 18 августа, стартует престижный турнир US Open 2025. Первая ракета Украины Элина Свитолина примет участие в Открытом чемпионате США по теннису.

Сейчас украинская теннисистка тренируется и набирается сил, чтобы показать достойную игру на US Open 2025. В своем инстаграме Элина Свитолина опубликовала кадры с отдыха, сообщает 24 канал.

Чем занимается Свитолина?

Элина Свитолина поделилась с фанатами, чем занимается вне теннисного корта. Первая ракетка Украины посетила отдых перед стартом мегатурнира US Open 2025 в США.

На видео Элина Свитолина держится за веревку и катается на серфе, покоряя волны. Украинская теннисистка поразила фанов своими умениями и прекрасной физической формой.

Свитолина катается на серфе: смотрите видео

Напомним, что Элина Свитолина недавно выступала на турнире в Цинциннати в США. Украинская теннисистка неудачно начала "тысячник", проиграв во втором круге Барбаре Крейчиковой.

Ранее мы рассказывали о том, где сейчас живет Элина Свитолина. Первая ракетка Украины проживает вместе с мужем Гаэлем Монфисом и дочерью Скай.