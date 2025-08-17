Світоліна вразила фанатів ефектними кадрами з відпочинку перед US Open 2025
- Еліна Світоліна, перша ракета України, опублікувала ефектні кадри з відпочинку перед стартом турніру у США.
- Світоліна нещодавно виступила на турнірі в Цинциннаті, де програла у другому колі Барбарі Крейчиковій.
У понеділок, 18 серпня, стартує престижний турнір US Open 2025. Перша ракета України Еліна Світоліна візьме участь у Відкритому чемпіонаті США з тенісу.
Наразі українська тенісистка тренується та набирається сил, щоб показати гідну гру на US Open 2025. У своєму інстаграмі Еліна Світоліна опублікувала кадри з відпочинку, повідомляє 24 канал.
Чим займається Світоліна?
Еліна Світоліна поділилась з фанатами, чим займається поза межами тенісного корту. Перша ракетка України завітала на відпочинок перед стартом мегатурніру US Open 2025 у США.
На відео Еліна Світоліна тримається за мотузку та катається на серфі, підкорюючи хвилі. Українська тенісистка вразила фанів своїми вміннями та чудовою фізичною формою.
Світоліна катається на серфі: дивіться відео
Нагадаємо, що Еліна Світоліна нещодавно виступала на турнірі в Цинциннаті у США. Українська тенісистка невдало розпочала "тисячник", програвши у другому колі Барбарі Крейчиковій.
Раніше ми розповідали про те, де зараз живе Еліна Світоліна. Перша ракетка України проживає разом з чоловіком Гаелем Монфісом та донькою Скай.