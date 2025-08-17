У понеділок, 18 серпня, стартує престижний турнір US Open 2025. Перша ракета України Еліна Світоліна візьме участь у Відкритому чемпіонаті США з тенісу.

Наразі українська тенісистка тренується та набирається сил, щоб показати гідну гру на US Open 2025. У своєму інстаграмі Еліна Світоліна опублікувала кадри з відпочинку, повідомляє 24 канал.

Чим займається Світоліна?

Еліна Світоліна поділилась з фанатами, чим займається поза межами тенісного корту. Перша ракетка України завітала на відпочинок перед стартом мегатурніру US Open 2025 у США.

На відео Еліна Світоліна тримається за мотузку та катається на серфі, підкорюючи хвилі. Українська тенісистка вразила фанів своїми вміннями та чудовою фізичною формою.

Світоліна катається на серфі: дивіться відео

Нагадаємо, що Еліна Світоліна нещодавно виступала на турнірі в Цинциннаті у США. Українська тенісистка невдало розпочала "тисячник", програвши у другому колі Барбарі Крейчиковій.

Раніше ми розповідали про те, де зараз живе Еліна Світоліна. Перша ракетка України проживає разом з чоловіком Гаелем Монфісом та донькою Скай.