Соперницей Элины в этом противостоянии была филиппинская теннисистка Александра Эала. О ходе и результате матча сообщает 24 Канал.
Как складывалась игра
Это была первая встреча теннисисток с июня, когда в Берлине сильнее оказалась Эала.
Начало матча выдалось довольно нервным для обеих спортсменок. Ни одна из теннисисток не сумела отстоять свою подачу в первых пяти геймах, но в шестом первой это сделала Эала. Она повела со счетом 4:2 и впоследствии уже не упустила первый сет – 6:3.
Александра Эала (Филиппины) – Элина Свитолина (Украина) – 2:0 (6:3, 6:4)
Во втором сете соперницы наладили процент попаданий с первого мяча, который у обеих составлял около 60%. Поэтому в течение длительного времени во второй партии у обеих было по одному брейку.24 Канал – в WhatsApp Подпишитесь, чтобы не потерять и читать проверенные новости
Обзор матча Александра Эала – Элина Свитолина: смотрите видео
Все изменилось, когда Эала вела 5:4, а Элина Свитолина вышла подавать, чтобы остаться в игре. Филиппинка поочередно заработала три матчбола и реализовала один из них – 6:4.
Что дальше для Свитолиной
Это первое из четырех соревнований американской хардовой серии для Свитолиной. В последний раз на этом покрытии Элина играла еще в марте, в Майами.
После разминки в Вашингтоне она примет участие в более крупных турнирах – двух WTA 1000 в Торонто (Канада) и Цинциннати (США), а также в US Open – заключительном турнире серии Grand Slam сезона.