Суперницею Еліни у цьому протистоянні була філіппінська тенісистка Олександра Еала. Про перебіг та результат матчу повідомляє 24 Канал.

Як склалась гра

Це була перша зустріч тенісисток з червня, коли у Берліні сильнішою виявилась Еала.

Старт матчу видався доволі нервовим для обох спортсменок. Жодна з тенісисток не зуміла захистити власну подачу у стартових п’яти геймах, але у шостому першою це зробила Еала. Вона повела із рахунком 4:2 згодом уже не відпустила першу партію – 6:3.

Олександра Еала (Філіппіни) – Еліна Світоліна (Україна) – 2:0 (6:3, 6:4)

У другому сеті суперниці налагодили відсоток влучання першим м’ячем, який в обох був близько 60%. Тому в обох тривалий час у другій партії в обох було по одному брейку.

Огляд матчу Олександра Еала – Еліна Світоліна: дивіться відео

Усе змінилось, коли Еала вигравала 5:4, а Еліна Світоліна вийшла подавати на те, щоб залишитись у грі. Філіппінка по черзі заробила три матч-боли та реалізувала один із них – 6:4.

Що далі для Світоліної

Це перші з чотирьох змагань американської хардової серії для Світоліної. Минулого разу на цьому покритті Еліна грала ще у березні, у Маямі.

Після розминки у Вашингтоні вона стане учасницею більших турнірів – двох WTA 1000 у Торонто (Канада) та Цинциннаті (США), а також US Open – завершального Grand Slam сезону.