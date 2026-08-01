Свитолина завершила выступление на турнире в Вашингтоне

Первая ракетка Украины Элина Свитолина провела матч 1/4 финала турнира серии WTA 500 в американском Вашингтоне. Этот матч не принес победы нашей соотечественнице.

Соперницей Элины в этом противостоянии была филиппинская теннисистка Александра Эала. О ходе и результате матча сообщает 24 Канал.

Как складывалась игра

Это была первая встреча теннисисток с июня, когда в Берлине сильнее оказалась Эала.

Начало матча выдалось довольно нервным для обеих спортсменок. Ни одна из теннисисток не сумела отстоять свою подачу в первых пяти геймах, но в шестом первой это сделала Эала. Она повела со счетом 4:2 и впоследствии уже не упустила первый сет – 6:3.

Александра Эала (Филиппины) – Элина Свитолина (Украина) – 2:0 (6:3, 6:4)

Во втором сете соперницы наладили процент попаданий с первого мяча, который у обеих составлял около 60%. Поэтому в течение длительного времени во второй партии у обеих было по одному брейку.

Обзор матча Александра Эала – Элина Свитолина: смотрите видео

Все изменилось, когда Эала вела 5:4, а Элина Свитолина вышла подавать, чтобы остаться в игре. Филиппинка поочередно заработала три матчбола и реализовала один из них – 6:4.

Что дальше для Свитолиной

Это первое из четырех соревнований американской хардовой серии для Свитолиной. В последний раз на этом покрытии Элина играла еще в марте, в Майами.

После разминки в Вашингтоне она примет участие в более крупных турнирах – двух WTA 1000 в Торонто (Канада) и Цинциннати (США), а также в US Open – заключительном турнире серии Grand Slam сезона.