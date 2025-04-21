Люблю утренние мгновения: Свитолина поделилась совместным фото с любимым после триумфа во Франции

Первая ракетка Украины Элина Свитолина стала победительницей турнира серии WTA во Франции. В решающем матче украинку поддерживал ее муж Гаэль Монфис.

Победа в грунтовом турнире WTA 250 в Руане подарила счастливые эмоции Элине Свитолиной. Украинская теннисистка завоевала свой 18-й титул в карьере, пишет 24 Канал.

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Свитолина и Монфис прошли допинг-тест

На финальном поединке присутствовал муж Элины Свитолиной Гаэль Монфис. Он специально приехал в Руан, чтобы поддержать свою жену.

После матча украинка вместе со своим мужем прошли антидопинговую проверку. Как известно, Гаэль Монфис также является профессиональным теннисистом.

В своем инстаграме Свитолина показала, как она вместе с любимым встречает утро. По фотографии видно, что у обоих спортсменов брали кровь для допинг-контроля.

"Люблю" утренние мгновения, когда мы вместе проходим антидопинговый контроль,

– написала Свитолина.

Свитолина и Монфис встречают утро / фото из инстаграма теннисистки

Отметим, что финальный поединок оказался непростым для Свитолиной. И все же украинская теннисистка по итогам двух сетов победила сербку Ольгу Данилович (6:4, 7:6) и выиграла свой первый трофей за последние два года.

На этой неделе Свитолина стартует на турнире в Мадриде. Ее первой соперницей будет румынка Жаклин Кристиан или британка Сони Картел.