"Еще бы в душе снимали": Джокович прокомментировал истерику американки, которую обыграла Свитолина

Сербский теннисист Новак Джокович рассказал о своем отношении к эпизоду с Коко Гофф, которая после поражения от Элины Свитолиной разбила ракетку. Рекордсмен турниров Грэнд-слэм стал на сторону американки.

Джокович поднял на пресс-конференции тему приватности спортсменов. Экс-первая ракетка мира выступает против размещения камер в каждом углу, пишет UA-Football.

Что сказал Джокович о сопернице Свитолиной?

Новак заявил, что сочувствует Коко, потому что понимает, как чувствует себя спортсмен, когда злится из-за проигрыша. Сербу не нравится, что теннисистам фактически некуда спрятаться от камер, что выплеснуть собственные эмоции.

Однако Джокович понимает, что мы живем во время, когда "контент решает все". Вот только мириться с таким спортсменам трудно.

Не думаю, что этот тренд изменится, что камеры уберут. Их, видимо, будет только больше. Удивлен, что нас еще не снимают в душе. Такой их следующий шаг. Я против этого. Убежден, что должны быть границы и личное пространство,

– сказал 24-кратный чемпион турниров Грэнд-слем.

Почему Гофф разбила ракетку?

Третья ракетка мира провалила матч 1/4 финала Australian Open против Элины Свитолиной. Украина легко обыграла американку 6:1, 6:2 за час на корте, несмотря на то, что Хофф считалась фавориткой.

В подтрибунном помещении обычно сдержанная Хофф уничтожила ракетку об пол, что показали трансляторы турнира.

Как Джокович выступает на Australian Open?