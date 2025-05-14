Много ошибок: Свитолина в нервной битве проиграла американке в четвертьфинале турнира в Риме

Первая ракетка Украины не смогла доказать свой статус фаворитки в поединке против Пейтон Стернс. Американка ошеломила Элину в первом сете и дожала ее на тайбрейке.

Пейтон Стернс (США) – Элина Свитолина (Украина) 2:1 (6:2, 4:6, 7:6)

В итальянском Риме продолжается престижный женский турнир по теннису категории WTA1000. Из почти сотни спортсменок, которые стартовали в соревновании, были три представительницы Украины, сообщает 24 Канал.

По теме Марта Костюк вылетела с турнира в Риме: украинка не смогла взять реванш у первой ракетки мира

Провал в первом сете

Даяна Ястремская вылетела уже в первом же раунде, тогда как Марта Костюк дошла до 1/8 финала. Лучшей из наших землячек стала Элина Свитолина благодаря выходу в четвертьфинал.

Сетка сложилась неплохо для украинки, ведь на этой стадии ей выпала Пейтон Стернс. Американка занимает 42 место в рейтинге WTA, поэтому именно Элина считалась явной фавориткой поединка.

Старт выдался удачным для Свитолиной. Украинка сразу же оформила брейк и подкрепила его геймом на своей подаче. Впрочем после этого игра у одесситки сломалась, что позволило Стернс пойти в атаку.

Читайте также Украинская теннисистка, отец которой служит в ВСУ, рассказала об оскорбительных высказываниях россиянок

Американка смогла не только оформить камбэк, а и выиграть первый сет после шести подряд взятых геймов. Спад Свитолиной продолжился и во втором сете, когда Элина отдала первый же гейм на своей подаче.

Характер и нехватка сил

Прийти в себя украинке удалось после третьего розыгрыша. Элина смогла оформить брейк, а при счете 2:4 в пользу Пейтон украинка выдала четыре победных гейма подряд и на последних силах перевела встречу в третий сет.

Этот камбэк предоставил моральное преимущество Свитолиной, которое ей понадобилось в первых геймах. Последний сет украинка начала с двух брейков подряд, но Стернс вернула их после медицинского таймаута.

В конце концов девушки проверили нервы своих фанатов и довели матч до тайбрейка. К сожалению, там Свитолиной не хватило сил, Стернс добавила ее после восьмой подачи. Таким образом, Элина покидает соревнования в Риме, а Пейтон выходит в полуфинал на итальянку Ясмине Паолини.