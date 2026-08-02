За всю карьеру в одиночном разряде Элина завоевала уже 20 титулов WTA-тура. Даже несмотря на отсутствие в ее коллекции трофеев с турниров Большого Шлема, финансовый успех украинки впечатляет, пишет 24 Канал.

Сколько заработала Свитолина за профессиональную карьеру

В общей сложности призовые Элины за участие во всех соревнованиях под эгидой WTA составили 30 миллионов 200 тысяч долларов.

Наиболее успешным в карьере украинки считается 2019 год, когда она всего за год пополнила свои банковские счета сразу на 6 миллионов в американской валюте. Примерно в то же время состоялись и самые успешные с финансовой точки зрения турниры для Свитолиной.

В 2018 году она выиграла WTA Finals в Сингапуре и заработала сразу 1 миллион 750 тысяч долларов. А уже через год призовой фонд итогового турнира был увеличен вдвое, и, несмотря на поражение в финале от Эшли Барти, Элина добавила к своим доходам 1 миллион 180 тысяч "зеленых".

В этом году более миллиона евро ей удалось заработать на турнире WTA 1000 в Риме – это тоже один из крупнейших гонораров за всю карьеру Свитолиной.

С 30 миллионами долларов призовых украинка занимает 12-е место в списке самых богатых теннисисток в истории именно по общей сумме выигранных денег.

Какие еще источники дохода у Свитолиной

Конечно, у успешной спортсменки не отбоя от предложений о спонсорском сотрудничестве. Элина рекламировала часы, спортивную одежду, почтового оператора.

У нее есть и собственный бренд, посвященный здоровому питанию. А некоммерческие проекты Свитолина реализует благодаря фонду, который помогает пострадавшим от войны и поддерживает развитие тенниса в Украине.