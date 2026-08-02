За всю кар'єру в одиночному розряді Еліна здобула вже 20 титулів WTA-туру. Навіть попри відсутність у її колекції трофеїв з турнірів Великого Шолому, фінансовий успіх українки вражає, пише 24 Канал.

Скільки заробила Світоліна за професійну кар'єру

Загалом призові Еліни за участь в усіх змаганнях під егідою WTA склали 30 мільйонів 200 тисяч доларів.

Найбільш успішним в кар'єрі українки вважається 2019 рік, коли вона тільки за рік поповнила свої банківські рахунки одразу на 6 мільйонів в американській валюті. Приблизно тоді ж сталися і найуспішніші з фінансової точки зору турніри для Світоліної.

У 2018 році вона виграла WTA Finals у Сингапурі і заробила одразу 1 мільйон 750 тисяч доларів. А вже за рік призовий фонд Підсумкового турніру було збільшено удвічі, і попри поразку у фіналі Ешлі Барті, Еліна додала до свого заробітку 1 мільйон 180 тисяч "зелених".

Цьогоріч понад мільйон євро їй вдалося отримати на турнірі WTA 1000 у Римі, це теж один з найбільших гонорарів за час виступів Світоліної.

З 30 мільйонами доларів призових українка посідає 12-те місце у списку найбагатших тенісисток в історії саме за загальною сумою виграних грошей.

Які ще джерела прибутків у Світоліної

Звичайно, успішна спортсменка не має відбою від пропозицій щодо спонсорської співпраці. Еліна рекламувала годинники, спортивний одяг, поштового оператора.

Має вона і власний бренд, який присвячений здоровому харчуванню. А некомерційні проєкти Світоліна реалізує завдяки фонду, який допомагає постраждалим від війни та підтримує розвиток тенісу в Україні.