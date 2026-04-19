Даже без финала: Свитолина заработала десятки тысяч за выступления в Штутгарте
- Элина Свитолина заработала 57 395 евро за выступление на турнире в Штутгарте, дойдя до полуфинала.
- В 2026 году Свитолина заработала почти 1,7 миллиона долларов, а общая сумма ее призовых за карьеру превышает 28 миллионов долларов.
Элина Свитолина не смогла выйти в финал турнира WTA500 в немецком Штутгарте, уступив представительнице Чехии Каролине Муховой. Однако эта неудача не помешала украинке пополнить свой призовой фонд приятной суммой.
Соревнования известны не только необычным сочетанием грунтовых кортов и закрытого помещения, но и партнерством с известным автопроизводителем Porsche. Поэтому выплаты спортсменкам, которые раскрыла пресс-служба WTA, достаточно щедрые.
Сколько Свитолина заработала на турнире в Штутгарте?
Элина провела на турнире только три матча, ведь пропускала первый раунд на правах сеяной. На пути к полуфиналу она обыграла Еву Лис и Линду Носкову.
Эти две победы пополнили банковский счет первой ракетки Украины на 57 395 евро. Также Свитолина смогла добавить 195 очков в свой рейтинг – сейчас она на 7-м месте в мире.
Победительница же соревнований, которой станет или представительница Казахстана Елена Рыбакина, или обидчица Свитолиной Каролина Мухова, заработает чуть больше 161 тысячи евро и получит от организаторов роскошный автомобиль Porsche 911 Carrera S Cabriolet.
Сколько денег заработала Свитолина в этом сезоне и в целом за карьеру?
- По информации от WTA, в 2026 году благодаря выступлениям в женском туре украинка стала богаче почти на 1,7 миллиона долларов.
- Общая сумма призовых за все время профессиональной карьеры Свитолиной оценивается в более 28 миллионов долларов.
- Элина получила всего 19 титулов WTA и имела самый высокий рейтинг в сентябре 2017 года, когда была третьей ракеткой мира.