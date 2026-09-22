"Многие люди против нас": Свитолина поразила заявлением о единственном безопасном месте для украинцев

Элина Свитолина рассказала, что из-за своего украинского происхождения не всегда чувствует себя в безопасности за рубежом. Теннисистка назвала место, где ей спокойнее всего.

Украинская теннисистка откровенно рассказала о том, как к ней относятся за рубежом. По словам спортсменки, далеко не все люди понимают реалии войны России против Украины, сообщает BBC News Ukraine.

Свитолина рассказала о чувстве опасности

Элина Свитолина призналась, что во время пребывания в разных странах мира иногда испытывает давление из-за того, что она украинка. Теннисистка отметила, что сталкивается с людьми, которые не понимают или не хотят понимать ситуацию в Украине.

Чувствую ли я иногда давление из-за того, что я из Украины? Конечно, чувствую. В мире я тоже где-то чувствую себя в опасности. Есть много стран, много людей, которые против нас, которые не понимают, что у нас происходит, не хотят понимать,

– сказала Свитолина.

По словам седьмой ракетки мира, такая ситуация имеет немало аспектов, которые могут ее пугать.

Безопаснее всего – в Украине

В то же время Свитолина назвала страну, где чувствует себя максимально комфортно и безопасно. Ею оказалась Украина.

Самое безопасное, пожалуй, место – это быть здесь, в Украине. Потому что здесь люди понимают и знают, что происходит,

– подчеркнула теннисистка.

Сейчас Свитолина готовится выступить за сборную Украины в финальной части Кубка Билли Джин Кинг. 24 сентября украинки сыграют в четвертьфинале против Бельгии.

В прошлом сезоне сборная Украины впервые в истории дошла до полуфинала турнира, где уступила будущим победительницам соревнований – сборной Италии.

Напомним, ранее Свитолина намекнула на завершение карьеры и свою будущую роль в теннисе.