На этот раз Свитолина в инстаграме опубликовала кадры с огненной фотосессии. Элина очаровала поклонников естественной красотой и женственностью, сообщает 24 канал.

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Яркая Элина Свитолина

Элина Свитолина поделилась фотографиями с фотосессии для известного украинского бренда GASANOVA. Украинская теннисистка примерила на себя несколько стильных нарядов.

Сначала Элина предстала перед камерой в изысканном черном пиджаке с облегающим корсетом. Кроме этого, теннисистка показала два волшебных платья, которые идеально подчеркнули ее фигуру.

Свитолина опубликовала новые фотографии с фотосессии / Фото из инстаграма теннисистки

Напомним, что Элина Свитолина недавно сыграла на турнире WTA 1000 в Дубае. Украинская теннисистка в 1/16 финала "тысячника" уступила датской оппонентке Кларе Таусон.

Также Свитолина вернет себе звание первой ракетки Украины. Из-за того, что Марта Костюк потеряла очки и позицию в рейтинге лучших теннисисток от WTA, вылетев на ранней стадии турнира в Мексике.