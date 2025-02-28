Цього разу Світоліна в інстаграмі опублікувала кадри з вогняної фотосесії. Еліна зачарувала шанувальників природною красою та жіночністю, повідомляє 24 канал.

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Яскрава Еліна Світоліна

Еліна Світоліна поділилась світлинами з фотосесії для відомого українського бренду GASANOVA. Українська тенісистка приміряла на себе декілька стильних нарядів.

Спершу Еліна постала перед камерою у вишуканому чорному піджаку з обтислим корсетом. Окрім цього, тенісистка показала дві чарівні сукні, які ідеально підкреслили її фігуру.

Світоліна опублікувала нові світлини з фотосесії / Фото з інстаграму тенісистки

Нагадаємо, що Еліна Світоліна нещодавно зіграла на турніру WTA 1000 в Дубаї. Українська тенісистка у 1/16 фіналу "тисячника" поступилась данській опонентці Кларі Таусон.

Також Світоліна поверне собі звання першої ракетки України. Через те, що Марта Костюк втратила очки та позицію у рейтингу найкращих тенісисток від WTA, вилетівши на ранній стадії турніру в Мексиці.