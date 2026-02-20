Элина Свитолина вышла в полуфинал WTA 1000 в Дубае
- Элина Свитолина вышла в полуфинал турнира Dubai Tennis Championships, обыграв Антонию Ружич в четвертьфинале.
- Следующий матч Свитолина проведет против американки Коко Гофф 20 февраля, с которой имеет равный счет в предыдущих встречах.
Украинка Элина Свитолина стала второй полуфиналисткой турнира Dubai Tennis Championships. Этот успех стал для теннисистки уже тринадцатым в карьере на стадии полуфиналов турниров серии WTA 1000.
Свитолина одержала сложную победу в Дубае. В четвертьфинальном поединке турнира спортсменка, которая сейчас занимает девятую позицию в рейтинге WTA, за два часа обыграла представительницу Хорватии Антонию Ружич, сообщает 24 канал.
Как состоялась победа Свитолиной?
Матч в двух сетах длился два часа и четыре минуты. За это время украинка выполнила семь эйсов и допустила семь двойных ошибок. Свитолина реализовала пять из девяти брейк-поинтов и в итоге одержала волевую победу.
Для нее это уже пятый полуфинал в Дубае, и теннисистка будет иметь шанс в третий раз пробиться в решающий матч соревнований.
Последний раз Свитолина выходила в четвертьфинал в Дубае в 2019 году, а чемпионкой турнира она становилась в 2017 и 2018 годах.
Кто следующая соперница Элины Свитолиной?
Следующий поединок украинка проведет в пятницу, 20 февраля, против четвертой ракетки мира – американки Коко Гофф.
Соперницы встречались на корте четыре раза и сейчас имеют равный счет – по две победы каждая.
Их последняя встреча состоялась в январе на стадии четвертьфинала Australian Open, где победу праздновала Свитолина.
Что известно о прошлых поединках Свитолиной?
Свитолина уверенно победила Даяну Ястремскую во втором круге турнира WTA 1000 в Дохе. Элина выиграла 11 из 12 матчей в сезоне и поднялась на 9-е место в рейтинге WTA.
После Australian Open-2026 Элина Свитолина впервые с октября 2021 года вернулась в топ-10 мирового рейтинга WTA, поднявшись на 10-е место с 3205 очками. Ее выход в полуфинал мэйджора, где она обыграла Коко Гофф, стал главным успехом украинского тенниса на турнире.
Элина Свитолина дошла до полуфинала Australian Open-2026, где уступила первой ракетке мира Арине Соболенко.