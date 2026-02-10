Среди них были двое украинок – Элина Свитолина и Даяна Ястремская. Судьба свела двух девушек друг против друга уже во втором круге турнира, сообщает 24 Канал.
Как Свитолина выиграла дерби?
Свитолина напрямую попала в эту стадию, тогда как Ястремская начинала с самого начала. В первом раунде Даяна победила испанку Кристину Буксу.
Для девушек это была вторая очная битва в истории. В 2019 году Свитолина победила соотечественницу на US Open и теперь также подходила к бою в статусе фаворитки.
В итоге Элина подтвердила расклад сил в эти паре. Матч длился чуть больше часа и завершился уверенной победой Свитолиной в двух сетах (6:1, 6:4).
В первом победительница отдала лишь один гейм, тогда как во втором Элине пришлось делать камбэк. В конце концов первая ракетка Украины довела дело до победы и квалифицировалась в 1/8 финала.
Как Свитолина проводит 2026 год?
- Элина мощно начала текущий год в теннисе. Одесситка вошла в 2026 год после долгого перерыва из-за травмы, занимая 13 место в рейтинге WTA.
- В первую неделю года Свитолина выиграла турнир WTA250 в Окленде, одолев Синь Ю Ван в финале. А в конце января Элина зажгла на первом турнире Grand Slam этого года.
- Украинка впервые в карьере добралась до полуфинала турнира в Мельбурне, победив на своем пути в том числе третью ракетку мира Коко Гауфф.
- Однако в шаге от финала Элина проиграла лидеру мирового рейтинга Арине Сабаленко. Этот прорыв позволил Свитолиной подняться в топ-десятку рейтинга WTA.
- Сейчас Свитолина занимает 9 место в нем. В 2026 году Элина выиграла 11 из 12-ти матчей. Следующей соперницей украинки в Дохе станет Эмма Наварро из США или же "нейтральная" Анна Калинская.