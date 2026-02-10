Серед них були двоє українок – Еліна Світоліна та Даяна Ястремська. Доля звела двох дівчат одна проти одної вже у другому колі турніру, повідомляє 24 Канал.

Як Світоліна виграла дербі?

Світоліна напряму потрапила у цю стадію, тоді як Ястремська починала з самого початку. У першому раунді Даяна перемогла іспанку Крістіну Буксу.

Для дівчат це була друга очна битва в історії. У 2019 році Світоліна перемогла співвітчизницю на US Open і тепер також підходила до бою в статусі фаворитки.

У підсумку Еліна підтвердила розклад сил у ці парі. Матч тривав трохи більше години та завершився впевненою перемогою Світоліної у двох сетах (6:1, 6:4).

У першому переможниця віддала лише один гейм, тоді як у другому Еліні довелось робити камбек. Зрештою перша ракетка України довела справу до перемоги та кваліфікувалась в 1/8 фіналу.

Як Світоліна проводить 2026 рік?