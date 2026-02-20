Свитолина одержала сложную победу в Дубае. В четвертьфинальном поединке турнира спортсменка, которая сейчас занимает девятую позицию в рейтинге WTA, за два часа обыграла представительницу Хорватии Антонию Ружич, сообщает 24 канал.

Смотрите также Свитолина и Костюк поднялись в рейтинге WTA после феерических турниров в начале 2026 года

Как состоялась победа Свитолиной?

Матч в двух сетах длился два часа и четыре минуты. За это время украинка выполнила семь эйсов и допустила семь двойных ошибок. Свитолина реализовала пять из девяти брейк-поинтов и в итоге одержала волевую победу.

Для нее это уже пятый полуфинал в Дубае, и теннисистка будет иметь шанс в третий раз пробиться в решающий матч соревнований.

Последний раз Свитолина выходила в четвертьфинал в Дубае в 2019 году, а чемпионкой турнира она становилась в 2017 и 2018 годах.

Кто следующая соперница Элины Свитолиной?

Следующий поединок украинка проведет в пятницу, 20 февраля, против четвертой ракетки мира – американки Коко Гофф.

Соперницы встречались на корте четыре раза и сейчас имеют равный счет – по две победы каждая.

Их последняя встреча состоялась в январе на стадии четвертьфинала Australian Open, где победу праздновала Свитолина.

Что известно о прошлых поединках Свитолиной?